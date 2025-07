Paz vibra com gol de Hércules no Mundial: "Representa muito o que é o Fortaleza"

Vendido pelo Leão ao fim de 2024, volante balançou as redes pelo Fluminense diante da Inter de Milão, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 1º, o CEO da SAF do Fortaleza , Marcelo Paz, enalteceu o gol marcado pelo volante Hércules no Mundial de Clubes e ressaltou que o clube do Pici ainda terá lucro com o jogador em uma venda futura.

"O sentimento é maravilhoso. O gol do Hércules ontem (segunda-feira) parecia um gol do Fortaleza. O grupo da diretoria se emocionou, comentou, porque o Hércules representa muito bem esse trabalho. Um trabalho local que chega no alcance nacional e internacional", iniciou o dirigente, relembrando a trajetória de Hércules no futebol cearense e no Fortaleza.

"Um garoto piauiense, que vem tentar a vida no nosso Estado, chega no Tiradentes, depois vai para o Atlético, Fortaleza traz para o sub-23, vira o ano e ele já está no elenco da Libertadores (de 2022). Ele chega em 2021 e começa o ano dentro do elenco principal, que vai para a Libertadores. Teve o sucesso esportivo, porque o Hércules foi tetra e pentacampeão (estadual), ganhou duas vezes a Copa do Nordeste, foi com a gente à Libertadores, à final da Sul-Americana, embora estivesse lesionado naquele período, voltou da lesão, havia a dúvida se voltaria bem, voltou bem e forte, ou até melhor... Então, ele representa muito o que é o Fortaleza", destacou.