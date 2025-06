Imprensa colombiana diz que equipes disputam "joia" Dylan Borrero, do Fortaleza

Atlético Nacional e América de Cali estão monitorando o atacante do Leão do Pici e devem tentar a contratação

Segundo o portal El Deportivo, Atlético Nacional e América de Cali trabalham com a possibilidade de contratar o jogador por empréstimo ou até mesmo em definitivo. Vale destacar que Dylan Borrero foi contratado pelo Fortaleza nesta temporada, sem custos, e tem contrato com o clube até o final de 2028.

Fora dos planos do Fortaleza , Dylan Borrero desperta o interesse de clubes colombianos, seu país natal. De acordo com a imprensa local, Atlético Nacional e América de Cali disputam a contratação do atacante, descrito por lá como uma “joia do futebol brasileiro”.

À época do anúncio, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou que a contratação foi uma “grande oportunidade de mercado”. O acerto também recebeu o aval do técnico Vojvoda. O atacante colombiano, entretanto, foi utilizado apenas sete vezes em 2025, sendo titular em apenas uma ocasião — contra o Floresta, pelo Campeonato Cearense.

Em meio à reformulação promovida pela diretoria de futebol, Dylan foi liberado para ouvir outras propostas — mesmo caso de jogadores como Pol Fernández, Pedro Augusto e Titi, que já deixaram o clube, além de Felipe Jonatan, que tem acerto encaminhado com o Mirassol. Com as saídas, o Leão irá ao mercado em busca de reposições.