Paz reconhece 1º semestre ruim do Fortaleza e nega lentidão em "medidas drásticas"

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz participou do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 1º. Em entrevista ao programa, Paz reonhceu o baixo desempenho do Fortaleza no primeiro semestre da temporada, mas negou a ideia de que o clube foi lento em tomar medidas drásticas para reverter o cenário negativo.

Paz ressaltou que a diretoria optou por manter o planejamento considerado mais adequado: “Se a gente mantém o elenco, o treinador, traz novos jogadores e melhora a logística, a gente acredita que isso vai ser corrigido, porque tudo estava sendo feito conforme o manual. Então não foi lentidão, foi uma crença de que estávamos fazendo correto e que tudo ia se corrigir naturalmente”, disse o CEO.