Paz confirma interesse do Fortaleza por Adam Bareiro, centroavante do River Plate

O atacante teve a sua melhor temporada no San Lorenzo / Crédito: Divulgação/San Lorenzo

O Fortaleza não esconde, desde o início da janela, que busca outro centroavante para o plantel de Vojvoda, que já conta com Deyverson e Lucero. Dessa vez, o Tricolor formalizou uma proposta pelo paraguaio Adam Bareiro, do River Plate-ARG, que estava emprestado ao Al-Rayyan, do Catar. No programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou o interesse do clube no atleta. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Fortaleza ofereceu 3,5 milhões de dólares — pouco mais de R$ 19 milhões na cotação atual — por 70% do ofensivo, caso todas as metas do contrato sejam batidas.