Vojvoda justifica preferência por Zé Welison de titular e reforços no banco de reservas

Vojvoda falou sobre a manutenção de Zé Welison entre os titulares contra o Santos / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A atuação do volante Zé Welison, do Fortaleza, foi novamente questionada por torcedores após mais uma derrota do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão. Durante a coletiva depois do embate contra o Peixe, Vojvoda falou sobre a manutenção do meio-campista entre os titulares em detrimento da entrada do recém-contratado Matheus Pereira e do volante Rodrigo — que fez sua estreia na derrota para o Flamengo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Treinamos com Matheus Pereira e Zé Welison, (Matheus Pereira) e Martínez, testamos. Eu preferi começar com um volante como Zé Welison. Estamos conhecendo o Matheus Pereira. É um bom jogador, que vai ajudar. Confio nele. Porque sempre quando o time perde é porque escolhe um e não escolhe o outro. O Rodrigo se está colocando a ponto, ele cada dia está evoluindo mais”, disse o treinador. “Rodrigo veio agora, se está colocando a ponto. Volto a repetir, Matheus Pereira faz uma semana que está com a gente. Então, calma, que estou todo dia com os jogadores e tem que ter paciência, tem que ter uma análise de tal lado, uma análise mais profissional disso. Então, agora temos incorporado dois jogadores, como Matheus Pereira e Rodrigo, e eles vão concorrer com os jogadores que estão nessa posição também”, pontuou o comandante. Ânimos aflorados e ausências Vojvoda também foi questionado — enquanto debatia com um dos repórteres — sobre a não utilização do meia Kervin e dos atacantes Allanzinho e Dylan Borrero.