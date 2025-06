Com 13 gols nos últimos quatro jogos, Fortaleza tem a 2ª pior defesa da Série A

Fortaleza buscou o empate, mas perdeu do Santos com gol no fim / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O sistema defensivo do Fortaleza segue sendo um enorme problema na temporada de 2025. Nos últimos quatro jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Vojvoda sofreu 13 gols e foi derrotada em todos – cenário que escancara a fragilidade do Leão no setor. Neste recorte, o Tricolor do Pici perdeu por 3 a 0 para o Vasco, em São Januário (RJ); por 2 a 0 para o Cruzeiro, na Arena Castelão; por 5 a 0 para o Flamengo, no Maracanã (RJ); e por 3 a 2 para o Santos, em duelo disputado nesta quinta-feira, 12, na capital cearense.