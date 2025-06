"Não rendeu o que se espera", reconhece Papellin sobre Pol Fernández no Fortaleza

Durante a coletiva, o novo diretor do Leão também ressaltou sua vontade em primeiro conversar com o atleta, algo que, segundo ele, ainda não aconteceu

Apresentado na tarde desta terça-feira, 3, o novo diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, não poupou palavras a respeito da situação do meio-campista Pol Fernández no Tricolor cearense. O camisa 5 chegou ao clube no início do ano, gerando altas expectativas entre os adeptos do clube.

No entanto, por mais que, durante a coletiva, a resposta sobre a continuidade do volante no Leão tenha sido bastante direta, o dirigente também ressaltou sua vontade em primeiro conversar com o atleta, algo que, segundo ele, ainda não aconteceu.