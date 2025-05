Questão familiar e 3 anos de contrato: Papellin deixa Remo e explica volta ao Fortaleza

Sérgio Papellin trabalhou no Fortaleza entre 2017 e 2023 na sua primeira passagem / Crédito: Vinícius Palheta/Fortaleza EC

O Remo oficializou, por meio de um comunicado, a saída de Sérgio Papellin, que está retornando para o Fortaleza, onde assumirá o cargo de executivo de futebol do clube cearense. O dirigente, em mensagem de despedida, ressaltou a questão familiar como um dos principais fatores que pesaram em sua decisão de deixar o Azulino. Outro elemento enfatizado por Papellin foi o tempo de contrato oferecido pelo Fortaleza, de três temporadas. A identificação com o Tricolor também é relevante, afinal, o dirigente, em sua passagem anterior no Pici, ficou entre 2017 e 2023, estando presente nos acessos da Série C à Série A, no título da Série B, no pentacampeonato cearense e nas conquistas de duas Copas do Nordeste (2019 e 2022).