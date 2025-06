Papellin revela conversa com Vojvoda em volta ao Fortaleza: "Vai ter que se reinventar"

Em seu retorno, o gestor encontra um elenco mais envelhecido e um time que briga para não cair, cenário diferente de sua saída há dois anos. Perguntado sobre o trabalho de Vojvoda, Papellin afirma ter conversado com o técnico e solicitado mudanças na postura do time.

"Eu conversei com o Vojvoda o seguinte: ele vai ter que se reinventar. Trouxe para ele alguns pontos onde ele pode melhorar e ele é muito receptivo com isso. Espero que permanecendo por aqui, ele possa motivar esse grupo. Eu sei que estressa, ele é um cara muito emotivo, sente demais as derrotas, mas nessas horas você tem que ser forte para retomar o comando do grupo", disse.

O dirigente mencionou a queda do desempenho do Leão jogando em casa, relembrando que o Castelão era um trunfo importante da equipe em um passado recente, mas que nessa temporada deixou de ter o mesmo peso.

"Reinventar a maneira de jogar ou alguma coisa que faça o grupo voltar a ser vencedor. O Fortaleza sempre foi muito respeitado aqui dentro (no Castelão), todo adversário que vinha jogar aqui contra o Fortaleza tremia, porque sabia que o time gostava de comandar o jogo, ofensivamente era protagonista. Hoje está perdendo o respeito, o Retrô veio aqui e nos eliminou da Copa do Brasil. Ele (Vojvoda) tem noção de que tem que inventar algo para motivar o grupo", concluiu.