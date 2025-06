Libertadores: Conmebol confirma datas e horários do duelo entre Fortaleza e Vélez

Fortaleza e Colo-Colo se enfrentaram na Arena Castelão pela Libertadores. / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira, 3, a tabela detalhada das oitavas de final da Copa Libertadores. O Fortaleza, representante cearense na competição, enfrentará o Vélez Sarsfield, da Argentina, no jogo de ida, marcado para o dia 12 de agosto, uma terça-feira, às 19 horas, na Arena Castelão. A partida de volta ocorrerá na semana seguinte, no dia 19, igualmente numa terça, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, no mesmo horário. Ambos os confrontos serão transmitidos pela ESPN.