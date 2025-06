Bastidores da crise do Fortaleza: jogadores insatisfeitos, incômodos e visões distintas

Jogadores do Fortaleza reunidos no gramado no jogo Fortaleza x Internacional, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com um desempenho cada vez pior, o Fortaleza amarga uma temporada de 2025 aquém das expectativas, marcada por eliminações precoces, campanha ruim na Série A e derrotas vexatórias. Conforme apurou o Esportes O POVO, as atuações abaixo do esperado passam também por divergências internas que afetam o ambiente no Pici. Parte do elenco tricolor desaprova o cenário atual do clube. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, alguns jogadores que chegaram na atual temporada questionam a metodologia de trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda, especialmente em razão da alta rotatividade nas escalações.

Ciente dos problemas enfrentados pela comissão técnica, a diretoria de futebol, liderada pelo CEO Marcelo Paz, prometeu mudanças profundas no elenco. A intenção ficou clara no vídeo divulgado pelo dirigente na última segunda-feira, 26, e na entrevista coletiva após a goleada sofrida para o Flamengo. “O elenco está devendo muito, muito, isso é inegável, eles sabem disso. Tentamos de todas as maneiras, né, conversas, diálogos, cobranças internas, tentativas, mudanças de posicionamento, escalação, mas o resultado não está vindo. Então precisamos de mudanças mais drásticas, precisamos de atitudes mais drásticas, então, naturalmente, vão haver saídas nesse elenco, chegadas também, pra que a gente corrija esse rumo”, disse o dirigente.

Apesar de não ter citado nomes, quatro atletas foram ausências na viagem para os jogos contra Racing-ARG e Flamengo: Diogo Barbosa, Pol Fernández, Dylan Borrero e Felipe Jonatan. As baixas, por sinal, já fazem parte da intenção da cúpula.