"Não queremos laranja podre no grupo", acentua Sérgio Papellin em retorno ao Fortaleza

"O jogador que tiver sem jogar e tiver insatisfeito, ele tá no lugar errado, tem que estar em casa. Quem não tá jogando e nem sendo aproveitado, tem que ter a dignidade de brigar para sair do banco. Essa indignação não pode é contaminar o grupo ou trabalhar contra o clube que tá pagando seu salário. Vamos conversar muito no dia a dia."

Apresentado no Fortaleza nesta terça-feira, 3, o diretor de futebol, Sérgio Papelin, foi bem direto quanto à reformulação do elenco tricolor em meio à crise vivida pelo Leão e detalhada pelo Esportes O POVO . Para o profissional, será preciso que os jogadores insatisfeitos saiam do clube, seja como peça para uma nova negociação ou de outra maneira, para não "contaminar o grupo".

"Conheço os jogadores que jogaram comigo até 2023, com esses eu tenho uma boa relação. Temos certeza que no dia a dia vamos detectar se existe essa insatisfação e procurar tirar o mais rápido possível do grupo porque não queremos laranja podre no grupo. Queremos jogadores que tenham a dignidade de tá jogando, mas brigando diariamente nos treinamentos para poder ser observado pelo treinador e ganhar uma oportunidade", salientou ele.

Quanto a retirada dos jogadores insatisfeitos que possam estar contaminando o grupo, Papelin detalhou que já está trabalhando negociações de atletas. Sua principal prioridade, além de descontaminar o elenco, é fazer isso de modo que o Fortaleza não tenham prejuízo financeiro.

"A gente tá trabalhando em nomes que já tinham me passado, prefiro não citar, mas tentando colocar em outras equipes pro custo e prejuízo do clube ser menor. Quando um atleta não dá certo, gera um prejuízo financeiro muito grande, e quando tem dificuldade em colocá-lo no mercado e tem que rescindir um contrato, o prejuízo é maior."

"Estamos tentando encaixar algumas peças trabalhando com outros clubes que não estão sendo usadas, e outras peças temos que aproveitar pra usar como troca com outras equipes e vamos trabalhar em cima disso", finalizou o dirigente.