Fortaleza negocia contratação do meia chileno Diego Valdés, do Club América-MEX

Segundo apuração do Esportes O POVO , a pedida do América para liberar Diego Valdés foi dentro de um valor considerado adequado pelo Fortaleza, o que incentivou o Leão do Pici a dar prosseguimento às negociações. O jogador chileno não é titular da equipe mexicana, mas é bastante utilizado pelo técnico brasileiro André Jardine.

O Fortaleza fez uma proposta oficial ao Club América, do México, pela aquisição do meio-campista Diego Valdés, de 31 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Esportes O POVO .

Neste ano, Diego Valdés foi relacionado para 35 partidas do Club América, sendo titular em cinco ocasiões. Nesse período, contribuiu com dois gols e cinco assistências. Em questão de características, o chileno atua como um meia ofensivo, com boa capacidade de articulação.

Boa parte da carreira de Valdés foi construída no futebol mexicano. No Chile, o meia atuou somente pelo Audax Italiano, onde foi revelado. Em 2016, transferiu-se para o Morelia-MEX e, em 2018, passou a atuar pelo Santos Laguna, seu último clube antes de passar a defender o Club América, em 2021.

No Club América, conquistou o título da Liga Mexicana Clausura (2023/2024) e da Liga Mexicana Apertura (2023/2024 e 2024/2025). Atualmente, no elenco do Fortaleza, Vojvoda conta com duas peças que desempenham a função de meia-armador: Pochettino e Calebe. Nenhum dos dois, entretanto, se firmou até o momento em 2025.