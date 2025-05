Vojvoda fala sobre busca do Fortaleza por reforços e alerta: "Temos que ser precisos"

Treinador Vojvoda concedendo entrevista coletiva / Crédito: AURÉLIO ALVES

Em entrevista coletiva após o jogo contra o Racing, na Argentina, que confirmou a classificação do Fortaleza às oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico Vojvoda comentou sobre as movimentações do clube no mercado da bola, cuja janela de transferências abre no dia 2 de junho. Conforme antecipado por Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão, o time deve passar por uma reformulação no elenco, com chegadas e saídas de jogadores. Sobre o tema, o comandante argentino reforçou que o Fortaleza precisa de “jogadores para incorporar” ao plantel, mas enfatizou que é necessário ter “calma e precisão” nas contratações.