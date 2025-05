Fortaleza perde, mas avança na Libertadores graças a vitória do Colo-Colo

Racing x Fortaleza - Libertadores 2025 / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Mesmo sem vitória, o objetivo principal foi alcançado. Nesta quinta-feira, 29, jogando fora de casa, em Avellaneda, na Argentina, o Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 contra o Racing-ARG, pela rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores, mas, mesmo assim, garantiu vaga nas oitavas de final do torneio. O Leão, portanto, encerra esta etapa da competição na segunda colocação do Grupo H, com oito pontos na tabela de classificação. O líder foi justamente o time argentino, com 11, graças a derrota do Atlético Bucaramanga-COL, frente ao Colo-Colo-CHI, pelo mesmo placar.

No entanto, à medida que o jogo avançava, o Racing conseguia equilibrar as ações e passou a dominar as principais investidas ofensivas. A equipe argentina encontrou espaços pelo meio e pelas laterais, levando perigo em diversas oportunidades. O goleiro João Ricardo teve papel fundamental para manter o placar zerado, com defesas importantes que impediram a abertura do marcador pelos donos da casa, como em chute de David González, aos quatro minutos, de bate-pronto. A zaga tricolor também precisou se desdobrar para conter o ímpeto ofensivo do adversário, com Brítez e Kuscevic se destacando nas coberturas e nos desarmes em momentos cruciais — assim como Pedro Augusto, que teve papel importante no meio de campo.