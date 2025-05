Fortaleza vai às oitavas de final da Libertadores pela segunda vez na história

A primeira vez aconteceu em 2022, quando o Leão do Pici terminou na segunda colocação do Grupo F, atrás do River Plate-ARG

Mesmo com o revés para o Racing, o Fortaleza confirmou a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Será a segunda vez em sua história que o Leão do Pici disputará a fase mata-mata do torneio continental.

O Leão venceu o Alianza Lima-PER em duas ocasiões, empatou com o River no Castelão e, no jogo decisivo contra o Colo-Colo, no Chile, valendo a classificação para ambos os times, o clube cearense triunfou por 4 a 3 e avançou como segundo colocado do Grupo F. Nas oitavas, o Tricolor acabou eliminado pelo Estudiantes-ARG por 4 a 1 no agregado.

Quatro jogadores que estavam no plantel de 2022 e participaram da campanha na competição continental também fazem parte do time atual do Fortaleza: o lateral, capitão e ídolo Tinga; o zagueiro Titi; o volante Zé Welison; e o atacante Yago Pikachu.

Fortaleza e Racing-ARG disputaram a primeira posição

No duelo desta quinta-feira, 29, o Fortaleza visitou o Racing em confronto direto pela primeira posição do Grupo E. Em paralelo, o Leão ainda estava em alerta pela proximidade do Atlético Bucaramanga, que iniciou a rodada com chances de classificação.