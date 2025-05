Novo reforço do Fortaleza, Matheus Pereira desembarca na capital cearense

O meia Matheus Pereira é o novo reforço do Fortaleza / Crédito: Leonardo Moreira/FEC

O novo reforço do Fortaleza, Matheus Pereira, já está em solo cearense. O meio-campista desembarcou no Aeroporto Pinto Martins (CE) durante a última quarta-feira, 28, e se apresentou ao clube no Centro de Excelência Alcides Santos. O Tricolor agora trabalha para regularizar o jogador, para que ele fique à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda contra o Santos, na Arena Castelão, pela Série A, no último jogo do Fortaleza antes da pausa para o Super Mundial de Clubes.