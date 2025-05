Vojvoda valoriza vaga do Fortaleza nas oitavas da Libertadores: "Significa muito"

O Fortaleza foi derrotado pelo Racing-ARG por 1 a 0, nesta quinta-feira, 29. Apesar da derrota no estádio El Cilindro, o Leão se manteve na segunda colocação do Grupo E da Copa Libertadores e avançou para as oitavas de final da competição .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Acho que o Racing dominou o jogo com bola, principalmente no segundo tempo. Mas o nosso objetivo era defender e contra-atacar. Tivemos uma chance antes do gol de Martínez. Mas o futebol tem esses aspectos, jogadores de qualidade definem esses jogos”, falou Vojvoda.

“Saímos com esse sabor amargo, pelo esforço feito pelos jogadores. Mas também temos que valorizar a conquista do objetivo de passar as oitavas. Não estamos em um bom momento, sabemos disso. E, neste momento, classificar as oitavas significa muito para o clube e para este plantel também”, afirmou.

Como o Colo-Colo venceu o Bucaramanga no outro duelo do grupo, o escrete do Pici assegurou a vaga para a próxima fase, mesmo com o resultado negativo. Agora, o Tricolor espera até a próxima segunda-feira, 2, quando, às 12 horas, descobrirá qual será seu próximo adversário no torneio.