Fortaleza disputa primeiro jogo das oitavas da Libertadores em casa; veja datas

Classificado, Leão do Pici conhecerá seu adversário no sorteio da próxima segunda-feira, 2

Apesar do revés de 1 a 0 para o Racing , na noite dessa quinta-feira, 29, o Fortaleza avançou às oitavas de final da Libertadores na segunda colocação do Grupo E, com oito pontos somados. Agora, o time de Vojvoda aguarda o sorteio que definirá seu adversário na próxima fase. O sorteio acontece na próxima segunda-feira, 2, ao meio-dia.

Por ter se classificado em segundo lugar, o Leão do Pici está alocado no pote 2 e enfrentará as equipes do pote 1, que avançaram como líderes de seus respectivos grupos.

Assim, o Fortaleza poderá enfrentar Palmeiras, São Paulo, Internacional, Racing, River Plate, LDU, Estudiantes ou Vélez Sarsfield.

Na próxima fase, o Tricolor disputará o jogo de ida em casa, na Arena Castelão, e fará o jogo decisivo longe de seus domínios. Jogando fora de casa, na atual temporada da Libertadores, o Leão do Pici acumula uma vitória, um empate e uma derrota, com dois gols sofridos e um marcado.

As disputas das oitavas de final da Libertadores acontecem nos dias 13 e 20 de agosto. Enquanto as quartas de final estão marcadas para os dias 17 e 24 de setembro, e as semifinais ocorrem em 22 e 29 de de outubro. Já a finalíssima acontecerá no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.