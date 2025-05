Retrô se vinga do Fortaleza e devolve eliminação nos pênaltis pela Copa do Brasil

Na temporada passada, a Fênix foi eliminada pelo Leão do Pici do torneio nacional em um contexto semelhante, mas em um confronto que ocorreu na segunda fase

Em 2024, o clube cearense e o pernambucano também se enfrentaram na Copa do Brasil, mas na segunda fase – diferente do duelo atual, que foi pela terceira etapa do certame. Naquela ocasião, em jogo único, disputado na Arena Castelão, as equipes empataram sem gols no tempo regulamentar e decidiram a classificação nos pênaltis.

A vitória nos pênaltis sobre o Fortaleza, na noite desta quarta-feira, dia 21, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil, teve um sabor de vingança para o Retrô-PE. Na temporada passada, a Fênix amargou uma eliminação para o próprio Leão do Pici em um contexto semelhante.

O Fortaleza levou a melhor e venceu o Retrô por 3 a 2. Neste ano, os clubes voltaram a se encarar, desta vez com um desfecho positivo para o time pernambucano, que, pela primeira vez em sua história, disputará as oitavas de final da Copa do Brasil.

Além da enorme importância esportiva – afinal, a Fênix está na terceira divisão, enquanto o Fortaleza é da elite nacional –, a classificação também tem um relevante peso financeiro. Com a vaga assegurada, o Retrô embolsou R$ 3,6 milhões em premiação, montante que se soma ao arrecadado nas fases anteriores.

Duelo de superação para o Retrô

O contexto do jogo, que por si só já era complicado diante da disparidade financeira e técnica, ficou ainda mais difícil para o Retrô, já que a equipe saiu perdendo para o Fortaleza, aos 11 minutos do segundo tempo. Ainda assim, o clube buscou o empate e, nos pênaltis, foi soberano, com vitória por 4 a 1.