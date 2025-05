Fortaleza acumula nova derrota nos pênaltis e chega a quatro reveses em seis disputas

O Fortaleza vive um momento de alerta quando o assunto é decisão por pênaltis. Na noite desta quarta-feira, 21, o Tricolor do Pici voltou a ser derrotas nas penalidades, desta vez diante do Retrô, em pleno Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil, que custou a eliminação. O revés amplia uma incômoda estatística: nas últimas seis disputas por pênaltis, o clube perdeu quatro.

A sequência negativa começou de forma dolorosa em 2023, na final da Copa Sul-Americana. Contra a LDU, do Equador, após um empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, o Leão acabou derrotado nos pênaltis, deixando escapar o maior título de sua história. A frustração internacional seria apenas o primeiro capítulo de um roteiro que se repetiria.