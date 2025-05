Fortaleza perde por 3 a 0 para o Vasco e vê sequência invicta acabar

Fortaleza foi derrotado por 3 a 0 em São Januário / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza foi derrotado pelo Vasco da Gama na noite deste sábado, 17, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro(RJ). Com o placar de 3 a 0, o time carioca manteve de pé o tabu de jamais ter perdido para os cearenses na Cidade Maravilhosa. Com gols "relâmpago" de Nuno Moreira e Vegetti e um Diniz diferente do habitual, o Vasco venceu a partida, sendo uma equipe mais equilibrada e com uma defesa bastante consistente. O tricolor, por sua vez, esbarrou na dificuldade de criar espaços entre as linhas do Cruzmaltino e mais uma vez, foi dependente de cruzamentos.

Vasco 3 a 0 Fortaleza: O jogo O duelo entre as duas equipes já começou agitado nos primeiros segundos de partida. Ao tentar cortar um passe logo do Fortaleza, Léo Jardim levou "um chapéu" do gramado de São Januário e quase protagonizou um frango histórico, mas, os zagueiros de seu time conseguiram abafar a bola e recuperar a posse. Como era de se esperar, o Vasco começou construindo seu ataque com passes curtos, colocando a maioria de seus jogadores do lado esquerdo do campo e progredindo ao último terço de forma veloz. A primeira investida dos donos da casa gerou um escanteio, e dessa bola parada saiu o primeiro gol. Coutinho cobrou curto com Nuno Moreira, Hugo Moura saiu da area para receber e abriu um espaço que logo foi preenchido pelo mesmo Nuno, que ao receber a posse novamente, chutou de perna direita no canto direito de João Ricardo e abriu o placar para o cruzmaltino com dois minutos de jogo. Após o gol, o Fortaleza se lançou rapidamente ao ataque, e em uma boa bola longa, Lucero conseguiu ir até a grande área e arranjar um cruzamento, desviado para fora por Mancuso. A partir desse ponto até os 10 da primeira etapa, o Vasco foi dono do jogo.

Com preferência por construir pelo lado esquerdo do campo, o time de Diniz continuou na tônica de tramar passes de forma veloz, com muitos jogadores próximos e apenas um ou dois atletas no flanco contrário da bola. Essa estratégia gerou chances de perigo e um gol anulado. Depois de 10 minutos e pressão, os donos da casa baixaram mais as suas linhas e decidiram explorar as transições, algo pouco usual quando se trata do treinador vascaíno. Apesar de não ter gerado gol, a ideia gerou algum perigo, uma vez que a defesa do Fortaleza fica bastante exposta quando precisa subir suas linhas. O Tricolor, por sua vez, foi dono de uma posse de bola pouco produtiva e ficou preso no bloco compacto do adversário, sendo obrigado a jogar pelas laterais e abusar dos cruzamentos. Na reta final do primeiro tempo, o Vasco voltou a ter mais posse.

Para o segundo tempo, Vojvoda promoveu as entradas de Martinez e Pol Fernandez, buscando ter mais qualidade no meio-campo. A mudança, contudo, foi ofuscada pelo segundo gol do Vasco, que saiu também aos dois minutos, após boa troca de passes no lado direito e uma finalização do desmarcado Vegetti dentro da área. Com objetivo de fortalecer o jogo pelas laterais, o treinador do Tricolor promoveu a entrada de Marinho no lugar de Mancuso e recuou Yago Pikachu para a ponta direita. Assim como no primeiro tempo, o Vasco foi baixando a intensidade ao passar dos 10 minutos e o Fortaleza começou a ser mais propositivo, mas tendo pouca efetividade com a bola. Em uma disputa de bola, Marinho jogou o corpo em Lucas Piton, que caiu no chão. O lance gerou uma confusão entre os atletas das equipes e culminou na expulsão de Coutinho e do próprio Marinho. Após as expulsões, o jogo ficou mais veloz e o Vasco chegou a fazer o terceiro gol, que foi anulado por impedimento.

Com objetivo de ser mais ofensivo, Vojvoda sacou Pikachu e colocou Deyverson em campo, o que gerou um espaço ainda maior no lado direito do tricolor. Assim como no primeiro tempo, o Fortaleza ficou mais exposto para passes em profundidade e foi assim que o Vasco fez o terceiro. Em uma troca de passes rápida, Piton acionou Vegetti nas costas de Kuscevic, onde o pirata não exitou e fez o seu segundo na partida. Após o gol, o Vasco trabalhou mais a bola e gastou tempo, enquanto o Fortaleza tentou descontar o placar ainda na bola área. Sem sucesso na sua missão, o tricolor acabou derrotado por 3 a 0.