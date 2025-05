Fortaleza x Bucaramanga pela Libertadores 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Na tabela, o Fortaleza é o segundo colocado, com sete pontos, a mesma quantidade que o Racing-ARG, que lidera por ter melhor saldo de gols. O Auriverde, por outro lado, ocupa a terceira posição, com cinco pontos, enquanto o Colo-Colo-CHI é o lanterna, com dois. Ou seja, se o time cearense vencer, garante matematicamente o G-2 e avança de fase. Se o Leopardo ganhar, ultrapassa o Leão e deixa tudo embolado para a última rodada.

Outro fator relevante do confronto com o Bucaramanga é a questão financeira. Isso porque, se o Fortaleza vencer o time colombiano, automaticamente embolsará 1,2 milhão de dólares, o que representa R$ 7,1 milhões, montante referente à premiação pela vaga nas oitavas do certame continental. Vale ressaltar que cada vitória na fase de grupos vale 300 mil dólares – equivalente a R$ 1,7 milhão.

Após amargar cinco jogos sem vitórias, sendo três derrotas e dois empates, entre duelos do Apertura e da Libertadores, o Bucaramanga voltou a triunfar na sexta-feira passada, quando derrotou o Independiente Medellín, por 2 a 0. Ainda que não esteja entre os clubes mais populares da Colômbia, o Leopardo contará com boa presença de torcedores na capital cearense – os auriverdes, inclusive, foram recepcionados com cordialidade por tricolores .

Rival do Fortaleza, o Bucaramanga foi a sensação do Grupo E nas três primeiras rodadas e chegou a liderar a chave, mas a goleada sofrida para o Racing-ARG na estreia do returno, por 4 a 0, na Colômbia, fez o time ficar em situação complicada. Embora somente a vitória importe para o Auriverde, o técnico Leonel Álvarez deve adotar uma postura comedida contra o Leão, com foco na compactação defensiva e transições em velocidade.

Fortaleza x Bucaramanga pela Libertadores 2025: os destaques do jogo

No Leão do Pici, o centroavante Lucero, com quatro gols nos últimos dois jogos, voltou a boa fase e tem se destacado. A tendência, porém, é de que Deyverson seja o titular no confronto, que também passa por momento positivo, sobretudo em duelos pela Libertadores. Já no plantel do Bucaramanga, o destaque é o argentino Luciano Pons, artilheiro do time no ano.



Fortaleza x Bucaramanga pela Libertadores 2025: retrospecto

Na história, o Leão e o Leopardo se enfrentaram somente uma vez, no jogo de ida das equipes pelo Grupo E da Copa Libertadores desta temporada. Na partida, disputada na Colômbia, o Tricolor saiu na frente, mas sofreu o empate na reta final do segundo tempo.

Fortaleza x Bucaramanga pela Libertadores 2025: análise de Iara Costa

"O Fortaleza chega fortalecido para a partida após golear o Juventude em casa, resultado que renovou a autoestima do elenco tricolor. Para garantir a vaga na próxima fase da Libertadores e deixar de vez a recente crise para trás, o Leão precisa entrar em campo com atenção total. O Bucaramanga ainda está vivo na disputa e pode se transformar no maior pesadelo do time de Vojvoda — não só pela ameaça de eliminação, mas pelo risco de reabrir as feridas da desconfiança da torcida", analisou a jornalista do O POVO.