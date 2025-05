Torcedores do Bucaramanga assistem a Fortaleza x Juventude no PV e cantam junto com tricolores

Torcedores do Atlético Bucaramanga estiveram presentes no estádio Presidente Vargas, na goleada do Fortaleza sobre o Juventude, no último sábado, 10. Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver os adeptos da equipe colombiana cantando com torcedores de uma das organizadas do Leão, nas arquibancadas do PV.

Diferentemente dos visitantes chilenos, os torcedores colombianos, próximos rivais do Fortaleza na Copa Libertadores, parecem estar mais cômodos e enturmados na capital cearense.