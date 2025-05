Tinga desabafa e exalta resiliência do elenco do Fortaleza: "Não tem sacanagem"

Em entrevista coletiva, o capitão e ídolo tricolor destacou que "muitos não acreditavam" no plantel do Leão, mas que o time sempre dá "a volta por cima"

“A gente sofreu muito, bateram tanto na gente. Muitos não acreditavam na gente, sempre tem aquela dúvida nos jogadores do Fortaleza. Mas sempre damos a volta por cima. Somos resilientes, nos cobramos muito. Neste grupo, não tem sacana, não tem sacanagem. É um grupo muito forte, qualificado e humilde. Quando as coisas não estavam acontecendo, tentamos nos unir, nos fechar, para tentar começar a vencer os jogos. Tivemos a humildade de escutar todo mundo para melhorar”, comentou.

A coletiva de imprensa na sede do Fortaleza , na véspera do duelo contra o Bucaramanga-COL, pela Copa Libertadores, serviu, em parte, para Tinga, ídolo e capitão tricolor, desabafar. O lateral relembrou os momentos difíceis vividos pelo clube neste ano, marcado por pressão devido aos maus resultados, exaltou a resiliência do elenco e enfatizou que “não tem sacanagem” no Pici.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após uma longa fase ruim nesta temporada, o Tricolor engatou bons resultados na semana passada, com duas goleadas imponentes: uma sobre o Colo-Colo-CHI, por 4 a 0, pela Libertadores, e outra diante do Juventude, por 5 a 0, pela Série A, ambas em jogos disputados na capital cearense. Na sala de imprensa, Tinga fez um novo desabafo sobre como as opiniões no meio do futebol mudam rapidamente.

“Há dois ou três jogos, éramos o pior time, todo mundo tinha que ir embora, eram todos velhos. Maior média de idade, ninguém prestava. Agora todo mundo presta. O futebol é assim, precisamos respeitar, mas eu não concordo. Fases boas e ruins acontecem. O futebol está sendo muito pressionado. Com essa quantidade de jogos, precisamos sempre performar quarta e domingo. A gente sabe da pressão, mas estamos preparados”, disse.

Tinga projeta confronto difícil diante do Bucaramanga

Nesta terça-feira, 13, às 21h30min, o Fortaleza recebe o Bucaramanga na Arena Castelão, em duelo decisivo pela Copa Libertadores. Caso o Leão vença a partida, o clube garantirá, matematicamente, vaga nas oitavas de final do torneio com uma rodada de antecedência. Sobre o jogo, Tinga projetou um embate difícil e pediu atenção total.