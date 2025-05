Fortaleza chega a nove gols marcados nos últimos dois jogos e não sofre há três

Marinho e Lucero comemoram gol no jogo Fortaleza x Juventude, no PV, pela Série A 2025 / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

A má fase do Fortaleza, que se prolongava entre as competições, parece ter mudado da água para o vinho nos três compromissos mais recentes, nos quais não sofreu gols e apresentou uma significativa mudança de postura. Somando a vitória elástica sobre o Juventude, neste sábado, 10, à também goleada sobre o Colo-Colo na terça, 6, o time de Vojvoda balançou as redes nove meses e retomou a esperança de sua torcida. O primeiro jogo da sequência, diante do São Paulo e longe de seus domínios, não contou com gols do escrete vermelho-azul-e-branco, mas o estilo de jogo já era novo, com marcação alta e pressão no ataque em boa parte dos 90 minutos. Na defesa, a solidez apareceu e permaneceu nos dois jogos seguintes.