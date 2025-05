Após goleadas, Vojvoda se declara ao Fortaleza e à cidade: "Linda história que quero continuar"

O técnico não resumiu seu sentimento de pertencimento somente ao clube que comanda e falou de toda a cidade de Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Depois de semanas de instabilidade, o Fortaleza reencontrou o caminho das vitórias e do bom futebol na Série A e na Libertadores. Após o Leão golear o Juventude por 5 a 0 neste sábado, 10, no estádio Presidente Vargas, e deixar o Z-4 com autoridade, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou com emoção na coletiva de imprensa pós-jogo.

O argentino destacou a conexão que mantém com o clube e a cidade, valorizando a importância de reencontrar a boa fase para seguir no Fortaleza. O comandante do escrete vermelho-azul-e-branco valorizou os momentos sólidos, os turbulentos e ressaltou: “quero continuar nesse clube”.