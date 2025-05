Fortaleza cancela ingressos comprados por torcedores do Colo-Colo para jogo no Castelão

Torcedores deixam as arquibancadas no jogo Colo-Colo x Fortaleza / Crédito: Javier TORRES / AFP

Por motivos de segurança, o Fortaleza e órgãos públicos decidiram cancelar os ingressos adquiridos por torcedores do Colo-Colo-CHI para o jogo desta terça-feira, 6, às 21h30min, na Arena Castelão, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A decisão foi tomada após uma reunião extraordinária convocada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A medida teve aprovação da Conmebol, que já havia punido o Cacique com a suspensão da presença de torcida por dez partidas — cinco como mandante e cinco como visitante — em competições internacionais.

No entanto, a presença significativa de torcedores do Colo-Colo no Brasil, aliada a incidentes como o furto de produtos em uma loja de fogos de artifício no bairro da Aerolândia, praticado por alguma dessas pessoas, levantou preocupações com possíveis riscos, especialmente nas áreas externas da Arena Castelão. O clube cearense informou, em nota, que ao decorrer do dia será divulga a forma de ressarcimento. Também em publicação oficial, o Colo-Colo se pronunciou falando que, por nenhum momento, participou da comercialização das entradas e pediu à torcida que respeitasse a decisão da entidade máxima do futebol sul-americano. Confira nota oficial do Fortaleza: "Em virtude da punição imposta pela CONMEBOL ao Colo-Colo e, após reunião entre o Fortaleza Esporte Clube, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Sesporte e outros Órgãos de Segurança Pública, foi decidido em comum acordo que os ingressos adquiridos por torcedores chilenos para a partida desta noite, entre Fortaleza e Colo Colo, válida pela CONMEBOL Libertadores, serão cancelados.

Desta forma, informamos que os torcedores visitantes não terão acesso ao estádio para o jogo desta noite. A decisão foi tomada por motivos de segurança em cumprimento e visa preservar a integridade de todos os envolvidos no evento. A definição pelo cancelamento dos ingressos de torcedores chilenos tem a concordância e anuência por parte da CONMEBOL.

Por fim, informamos que durante o dia de hoje será comunicada a forma de ressarcimento dos ingressos aos torcedores visitantes. Contamos com a compreensão de todos." Confira a nota do Colo-Colo: "Com respeito a partida entre Fortaleza e Colo-Colo, que será realizada hoje, às 21h30min, informamos: