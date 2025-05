Chilenos no Castelão: Fortaleza não pode impedir acesso, mas impõe restrições

CASTELÃO: governador destacou investimento para melhorar gramado / Crédito: FCO FONTENELE

O Fortaleza divulgou, por meio de um comunicado do Diretor de Operações do clube, Thiago Ayres, as medidas que serão tomadas quanto à presença de chilenos adeptos do Colo-Colo na Arena Castelão, tendo em vista que o Cacique está punido pela Conmebol e não pode ter torcedores em jogos como visitante. Em vídeo, Thiago Ayres explicou que, apesar da proibição da torcida visitante, o Fortaleza não pode, em hipótese alguma, deixar de comercializar ingressos para quem quer que seja, e isso inclui torcedores de outras nacionalidades, já que essa atitude seria caracterizada como ato discriminatório.