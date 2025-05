"A resposta é mudança de atitude", diz Breno Lopes, do Fortaleza, sobre atuação diante do São Paulo

O atacante Breno Lopes concedeu entrevista pré-jogo na tarde desta segunda-feira, 5, no CT Alcides Santos. O Camisa 26 foi titular no empate de 0 a 0 contra o São Paulo , fora de casa, e deve se manter na onzena ideal, enquanto o também atacante Moisés segue lesionado.

“A resposta é mudança de atitude, mudança de postura como houve no último jogo contra o São Paulo. Nos não estávamos fazendo bons jogos, sabíamos que precisávamos entregar mais, mas esse último jogo deu esperança para quem assistiu e até para nós, para voltar a dar confiança, entender que somos bons jogadores, porque quando o momento não é bom, se aponta muito o dedo e aqui não podemos ter dúvidas sobre o nosso potencial”.

O duelo entre Fortaleza e Colo-Colo pode definir o destino de ambas as equipes na Copa Libertadores. Em caso de derrota, a equipe chilena só poderia chegar no máximo a oito pontos, o que dificultaria as chances de classificação para próxima fase.

Já em caso de derrota do Tricolor, a equipe retornaria a lanterna do grupo, precisando, no cenário hipotético, vencer seus dois jogos e depender de combinações de resultados para avançar de fase no torneio. Sabendo da importância da partida, Breno valorizou a atmosfera que foi criada sobre o duelo.