Torcedores do Colo-Colo furtam loja de fogos de artifício em Fortaleza

Um grupo de torcedores do Colo-Colo furtou uma loja de artifícios no bairro Aerolândia, em Fortaleza / Crédito: Reprodução

Um grupo de torcedores, do qual um deles estava com a camisa do Colo-Colo-CHI, furtou uma loja de fogos de artifício localizada no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 5. O prejuízo estimado gira em torno de R$ 5 mil, segundo o proprietário do estabelecimento. O crime ocorreu por volta das 14 horas, quando cerca de seis chilenos entraram na loja e realizaram a compra de alguns artefatos pirotécnicos. A ação criminosa aconteceu no momento em que os funcionários se afastaram para buscar o troco da compra.

O Esportes O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e, até o momento da publicação desta matéria, ainda não obteve retorno. A presença de torcedores do Colo-Colo na Capital ocorre em razão do jogo contra o Fortaleza, válido pela fase de grupos da Copa Libertadores. No entanto, a viagem de Santiago para o Brasil, em tese, se tornou em vão. Isso porque, de acordo com determinação da Conmebol, o Cacique está proibido de ter torcida em seus jogos pelo torneio internacional, seja como mandante ou visitante, justamente por um invasão em campo no confronto diante do Tricolor do Pici, no dia 10 de abril.

Relembre o caso do cancelamento da partida entre Colo-Colo e Fortaleza De acordo com o jornal El Deportivo, diversos torcedores do Colo-Colo tentaram invadir setores do estádio momentos antes do início do confronto. Em meio ao caos do lado de fora — que contou com intervenção policial —, houve prisões, pessoas feridas e duas mortes. Ainda segundo a imprensa local, as vítimas foram uma mulher de 19 anos e um menino de 13 anos, ambos torcedores do clube chileno. Segundo relatos do periódico, os dois teriam sido atropelados por um veículo da polícia durante uma manobra para dispersar a multidão.