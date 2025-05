Torcedor do Colo-Colo é preso por furto de fogos de artifício em Fortaleza

De acordo com a PMCE, o crime ocorreu por volta das 15h e teria envolvido outros cinco torcedores do Colo-Colo . O grupo utilizou um veículo HB20 de cor cinza para cometer o furto. O carro, que havia sido alugado em nome do suspeito, levou os policiais até um hotel na avenida Beira Mar, onde o homem estava hospedado.

No estacionamento do hotel, o torcedor foi localizado vestindo as mesmas roupas usadas no momento do crime. Durante a abordagem, os agentes encontraram as caixas de fogos furtadas dentro do carro. O suspeito foi encaminhado ao 13º Distrito Policial, onde foi autuado por furto. A Polícia Civil segue invetigando os envolvidos no caso.

Foguetório da torcida chilena

Ainda na noite de ontem, dezenas de torcedores do Colo-Colo reuniram-se para realizar um foguetório em frente ao hotel Gran Marquise, onde está hospedada a delegação dos Caciques. O momento, que contou com muitos fogos de artifício e sinalizadores, chamou a atenção do elenco do time chileno, que chegou a descer do ônibus para tirar fotos com os torcedores presentes na Beira-Mar.

Fortaleza e Colo-Colo se enfrentam nesta terça-feira, 6, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.