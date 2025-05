Proibidos de entrar em estádios, torcedores do Colo-Colo promovem festa e foguetório em Fortaleza

Apesar da punição da Conmebol que proíbe que torcedores do Colo-Colo estejam presentes na partida diante do Fortaleza pela Copa Libertadores, dezenas de chilenos se fizeram presentes na cidade, promovendo na noite desta segunda-feira, 5, uma festa com foguetório na frente do hotel Gran Marquise, onde a equipe se encontra hospedada.

Fortaleza e Colo-Colo irão se enfrentar nesta terça-feira, 6, às 21h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Terceiro colocado do grupo E, o Leão do Pici quer contar com o fator casa para crescer na competição e subir de colocação. O time atualmente possui 4 pontos, o mesmo que o vice, Racing, e um a menos que o Bucaramanga.