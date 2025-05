Colo-Colo finaliza preparação em Porangabuçu e define escalação para enfrentar o Fortaleza

Com todos os titulares à disposição, o comandante Jorge Almirón realizou o treino de apronto com a mesma onzena principal que realizou o último treino no Chile e deve entrar com três zagueiros no confronto

O Colo-Colo, que enfrenta o Fortaleza na noite desta terça-feira, 6, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores de 2025, finalizou a sua preparação com um treino de apronto nesta segunda-feira, 5, no centro de treinamento do Ceará, em Porangabuçu. Na atividade, o técnico dos Caciques manteve a base da escalação que usou no primeiro jogo entre as equipes, no Chile, com apenas um nome diferente.

Com os atletas e a torcida tratando a partida como "o jogo do ano" até aqui – como definiu o próprio presidente do clube chileno –, o técnico Jorge Almirón utilizou uma equipe fixa durante boa parte da atividade e definiu, com três zagueiros, o time que deve enfrentar o Fortaleza, às 21h30min, na Arena Castelão.