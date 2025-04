Colo-Colo x Fortaleza pela Libertadores 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

O Leão encara o clube chileno fora de casa, na noite desta quinta-feira, 10 de abril, pela segunda rodada da Libertadores. As equipes fazem parte do Grupo E, ao lado do Racing-ARG e Bucaramanga-COL

Até pelo contexto recente, de briga no tribunal por conta do centroavante argentino Lucero , que trocou o Cacique pelo Tricolor no início de 2023, em uma transação envolta em polêmica, a tendência é de que o clube cearense encontre um ambiente hostil em Santiago, de rivalidade e provocação. O atual camisa 9 do Leão, visto como “traidor” por parte dos torcedores do Colo-Colo, também não deve viver um clima amigável em terras chilenas.

Após estrear com uma derrota acachapante para o Racing-ARG , na Arena Castelão, o Fortaleza tentará, na noite de hoje, se recuperar na Copa Libertadores e afastar a má impressão deixada contra os argentinos. Para isso, o Leão do Pici terá que superar o Colo-Colo no Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, às 21 horas, em duelo da segunda rodada do torneio continental.

O Colo-Colo, por sua vez, venceu apenas quatro das 11 partidas que disputou neste ano. A equipe, liderada pelo técnico Jorge Almirón, soma três empates nos últimos três confrontos, válidos pelo Campeonato Chileno – onde ocupa a 10ª colocação –, Copa do Chile e Libertadores. No elenco, destaque para o atacante Javier Correa, artilheiro do time em 2025, e o experiente volante Arturo Vidal.

As duas equipes chegam em momentos semelhantes na temporada: de instabilidade. O Fortaleza, extremamente pressionado e questionado por parte da torcida, não tem conseguido desempenhar um bom futebol nem conquistado resultados positivos. Com exceção da vitória sobre o Fluminense, na estreia do Brasileirão, o elenco comandado pelo técnico Vojvoda amargou quatro derrotas e dois empates nos sete jogos passados.

Em paralelo aos bastidores aquecidos, o jogo em si também representa bastante para as pretensões dos dois clubes na Libertadores. Inevitavelmente, trata-se de um confronto direto pelo G-2 do Grupo E, zona que garante classificação às oitavas de final da competição. Com a derrota na estreia, o Fortaleza ocupa a lanterna da chave, enquanto o Colo-Colo tem um ponto somado .

Colo-Colo x Fortaleza pela Libertadores 2025: os destaques do jogo

Do lado do Fortaleza, o atacante Lucero é um dos grandes nomes da partida, além de ser o artilheiro do Leão na temporada. Pelo lado do Colo-Colo, destaque para o atacante Javier Correa, principal goleador do time em 2025, com seis gols.



Colo-Colo x Fortaleza pela Libertadores 2025: retrospecto

Em relação ao retrospecto dos clubes, o número de encontros é curto: dois jogos, ambos na fase de grupos da Copa Libertadores de 2022. Naquele ano, Fortaleza e Colo-Colo também integraram o mesmo grupo no certame – Alianza Lima, do Peru, e o River Plate, da Argentina, eram os outros times da chave. No duelo de ida, realizado na Arena Castelão, o clube chileno levou a melhor e venceu por 2 a 1.

Na volta, os clubes se enfrentaram em um cenário diferente e decisivo: empatados com os mesmos sete pontos do Cacique e sendo rivais na última rodada, valendo vaga nas oitavas. Com a bola rolando, o Fortaleza teve personalidade, dominou os donos da casa e venceu por 4 a 3, tornando-se carrasco do Cacique e classificando-se de forma inédita para a fase mata-mata da Libertadores.