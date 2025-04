Algoz em 2022, Fortaleza reencontra Colo-Colo na Libertadores; relembre último duelo

O Leão do Pici eliminou o clube chileno do torneio continental na edição de 2022 após confronto direto na última rodada, realizado no Monumental David Arellano, em Santiago, casa do Cacique

Na temporada de 2022, Fortaleza e Colo-Colo também integraram o mesmo grupo na Copa Libertadores – Alianza Lima, do Peru, e o River Plate, da Argentina, eram os outros times da chave. Naquela ocasião, o clube chileno levou a melhor no primeiro confronto, realizado na Arena Castelão, onde venceu por 2 a 1.

Carrasco do Colo-Colo na Libertadores de 2022 , o Fortaleza volta a enfrentar o Cacique no torneio continental após três anos. Na próxima quinta-feira, dia 10, os clubes se encaram no Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, pela segunda rodada do Grupo E, em duelo que começa às 21 horas (horário de Brasília).

Apesar do início ruim, o Leão do Pici se recuperou no torneio e chegou à última rodada vivo em busca da classificação, com os mesmos sete pontos do Colo-Colo, que seria seu rival. Ou seja, quem vencesse a partida garantiria a vaga nas oitavas de final da competição, feito inédito na história do Tricolor.

A partida no Monumental David Arellano ocorreu com portões fechados, sem presença da torcida chilena, por conta de uma punição sofrida pelo Colo-Colo. Com a bola rolando, o Fortaleza teve personalidade, dominou os donos da casa e venceu por 4 a 3, eliminando o Cacique e classificando-se para a fase mata-mata da Libertadores.