Grupo do Fortaleza: Colo-Colo e Bucaramanga empatam na Libertadores

O jogo foi encerrado em 3 a 3, com direito a empate heroico, penalidade e muita disputa no estádio Américo Montanini, na Colômbia

Se um dos confrontos do grupo E da Libertadores apresentou muito desequilíbrio, com a vitória do Racing-ARG por 3 a 0 sobre o Fortaleza, os outros dois times do grupo fizeram um jogo cheio de emoção com direito a seis gols, pênalti e empate heroico. Disputando a sua segunda Libertadores na história, o Atlético Bucaramanga-COL não facilitou a vida do Colo-Colo-CHI e o jogo terminou em empate por 3 a 3.

Jogando em seus domínios, no estádio Américo Montanini, na Colômbia, o Bucaramanga chegou a abrir 2 a 0 no placar contra o atual campeão chileno, que conseguiu diminuir, mas viu o adversário retomar o ritmo e fazer 3 a 1. Assim, precisou correr atrás do empate. Para os outros times do grupo, o Bucaramanga mostrou que não é uma equipe frágil, enquanto o Colo-Colo apresentou resiliência.