Do tribunal ao campo: Fortaleza e Colo-Colo se reencontram na Libertadores, com Lucero em foco

Após derrota na estreia e polêmica judicial envolvendo Lucero, Leão busca reação no torneio continental diante de clima hostil no Chile

O contexto, inevitavelmente, “esquenta” o clima da partida — que por si só já tem grande peso, por se tratar de um duelo pela fase de grupos da Copa Libertadores. Os atritos entre Fortaleza e Colo-Colo começaram em 2023, quando Lucero, então artilheiro e principal jogador do Cacique, deixou o clube chileno e acertou com o Leão do Pici, em uma transação confusa e repleta de polêmicas.

Embora tenham se enfrentado apenas duas vezes na história, Fortaleza e Colo-Colo nutrem uma certa rivalidade continental, contexto intensificado pelos recentes acontecimentos extracampo envolvendo o atacante argentino Lucero. O imbróglio judicial dos dois clubes, que teve o camisa 9 como pilar central, foi parar na Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês) e teve conclusão com um acordo milionário . Nesta quinta-feira, 10, os dois times voltam a duelar, desta vez em campo.

O caso foi levado adiante pelo Cacique, que entrou com uma ação na Fifa contra Lucero e o Fortaleza. A entidade chegou a punir o time cearense com transfer ban por duas janelas de transferências e o atacante com quatro meses de suspensão, mas a CAS anulou as punições após o Leão recorrer.

Durante o entrave judicial, o Tricolor tratou o assunto de forma sigilosa, mas transparecendo otimismo quanto ao desfecho. No fim, o Leão optou por entrar em acordo com o Colo-Colo e pagar R$ 10 milhões para encerrar o embate na Justiça. O montante, inclusive, foi descrito nos balanços financeiros do segundo e terceiro trimestres do ano passado, que a coluna Afonso Ribeiro, do O POVO, trouxe com exclusividade.

Em meio a isso, a tendência é de que o Fortaleza encare um ambiente de pressão no Monumental David Arellano, palco da partida desta quinta e casa do Colo-Colo. A hostilidade deve ser ainda maior para Lucero, que é visto por parte da torcida do Cacique como “traidor”. Será a primeira vez que o centroavante argentino reencontra seu ex-clube após sua saída.

Não somente isso. Há um gosto amargo por parte do clube chileno quanto ao último duelo entre as equipes, ocorrido em 2022. Naquele ano, Fortaleza e Colo-Colo se enfrentaram duas vezes, também pela fase de grupos da Libertadores. Na capital cearense, o Cacique venceu por 2 a 1 — com direito a gol de Lucero para os visitantes. Em Santiago, no Chile, em partida valendo classificação às oitavas, o Leão triunfou por 4 a 3 e eliminou o rival em sua própria casa.