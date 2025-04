Após empatar com Mirassol, Fortaleza não vence como visitante há mais de dois meses

Último triunfo do Leão do Pici como visitante ocorreu no início de fevereiro, diante do Sport

Em duelo contra o Mirassol, válido pela segunda rodada da Série A, o Fortaleza saiu à frente no placar com gol de Emmanuel Martínez, mas viu o time da casa empatar nos acréscimos com tento de Cristian. Com a igualdade no placar, o Leão do Pici chega à quinta partida sem vencer como visitante.

A última vitória do Leão atuando como visitante aconteceu no dia 4 de fevereiro, quando o Tricolor bateu o Sport por 2 a 0 na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Desde então, o Fortaleza acumulou três empates (Ferroviário, Ceará e Mirassol) e duas derrotas (Sousa e Altos) jogando fora de seus domínios. Ainda nesse recorte, o Tricolor sofreu seis gols e anotou quatro.