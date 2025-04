Colo-Colo vive instabilidade antes de partida contra o Fortaleza

No retrospecto recente da temporada, o time chileno amarga três empates consecutivos; Colo-Colo e Fortaleza jogam na próxima quinta, 10, pela Libertadores

Na temporada, o Colo-Colo venceu apenas quatro das 11 partidas que disputou. Às vésperas do confronto importante na temporada, a equipe de Jorge Almirón soma três empates nas últimas três partidas, válidas pelo Campeonato Chileno, Copa do Chile e Libertadores.

No último domingo, 6, El Cacique enfrentou o Santiago Wanderers pela Copa Nacional. Visando o confronto contra o Fortaleza, Almirón optou por uma escalação alternativa, com mudanças principalmente no setor defensivo. A partida terminou empatada sem gols.

“O Colo-Colo voltou a dar sinais de falta de finalização com o Wanderers, enchendo-se de dúvidas antes de uma semana com jogos cruciais para suas aspirações no ano”, destacou o portal chileno 24horas.

Além do Fortaleza, a equipe chilena enfrenta ainda o Universidad de Chile no próximo domingo, 13, no clássico válido pela Liga Nacional.