Após saída de Lucero, Colo-Colo teve dificuldade para encontrar outro goleador

A torcida do Colo-Colo não esconde a repulsa acumulada pelo atacante Juan Martín Lucero, que hoje defende as cores do Fortaleza e jogará contra o time chileno nesta quinta-feira, 10, com a promessa de um estádio David Arellano lotado de torcedores albos – que devem direcionar vaias ao artilheiro. O confronto marca um reencontro do time com seu ex-destaque Lucero e com o Fortaleza, na mesma competição, após a Libertadores de 2022.

A aversão se deu muito pelas questões judiciais que envolveram a negociação do camisa 9 entre Los Caciques e o Leão do Pici. Contudo, além da raiva, parte do sentimento que paira nos torcedores do Colo-Colo pode ser também de saudade – de ter um ofensivo goleador –, por isso alegam traição. Na temporada em que esteve no Chile, Lucero marcou 24 gols – com o Fortaleza sendo uma das vítimas – em 39 jogos e foi o principal nome do ataque.