Ex-Palmeiras, Breno Lopes, do Fortaleza, defende estádios com gramado natural

No Verdão, o atacante costumava jogar no Allianz Parque, que conta com tapete sintético. O jogador tricolor também palpitou sobre a preferência entre Castelão e PV

"Gramado natural ou sintético?". O atacante do Fortaleza, Breno Lopes, em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 27, defendeu o o uso de grama natural nos campos brasileiros e ainda foi contundente ao afirmar que prefere jogar no Castelão, em compração com o estádio Presidente Vargas.

Neste início de temporada, a equipe do camisa 26 tem jogado mais regularmente no estádio Presidente Vargas (PV), assim como o rival cearense, o Ceará. Porém, nos últimos jogos, ambas as equipes optaram por retomar partidas na Arena Castelão. O Governo do Estado, porém, barrou a marcação de partidas em intervalo menor do que 66 horas, o que obrigou adequações no calendário.