Fortaleza oficializa empréstimo do zagueiro Marcelo Benevenuto ao Criciúma

O Fortaleza confirmou na tarde desta quinta-feira, 27, o empréstimo do zagueiro Marcelo Benevenuto ao Criciúma. O vínculo de empréstimo irá até o fim da atual temporada, enquanto o contrato do defensor com o Leão tem duração até dezembro de 2026.

Confira nota do Fortaleza sobre o assunto:

"O Fortaleza Esporte Clube comunica o empréstimo do zagueiro Marcelo Benevenuto até 31 de dezembro da atual temporada. O acordo do defensor com o Tricolor do Pici vai até o fim de 2026."

"Na última temporada, o zagueiro estava no Coritiba, do Paraná, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, somando 28 partidas."