Breno Lopes projeta sequência de Clássicos das Cores e mira reação do Fortaleza

Atacante Breno Lopes no jogo Fortaleza x Maracanã, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Fortaleza e Ferroviário vão protagonizar três Clássicos das Cores em sequência nos próximos dias, entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. O atacante Breno Lopes, do Leão, projetou a série de confrontos diante do Tubarão da Barra e apontou como oportunidade para o time do Pici se recuperar das três derrotas consecutivas. O primeiro embate será no próximo sábado, 1º, às 16h30min, no Estádio Presidente Vargas, pela semifinal do Estadual. Na quarta-feira, 5, às 19 horas, o Clássico das Cores será pela quinta rodada do Nordestão, na Arena Castelão. Já no dia 8, tricolores e corais duelam às 16h30min, pela volta da semi do Manjadinho.

"Você jogar três vezes contra o mesmo adversário tem seu lado bom e seu lado ruim. Do mesmo jeito que a gente está estudando eles, eles vão estudar também. A partir de sábado, quando a gente se enfrentar, vai ficar mais fácil de saber os pontos fortes e pontos fracos da equipe. A gente tem uma análise (de desempenho) com baita profissionais, que já estão entregando para a gente materiais do Ferroviário", analisou o camisa 26, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 27.