Fortaleza negocia empréstimo de Cardona ao Talleres, da Argentina

Sem espaço no elenco do Fortaleza em 2025, Tomás Cardona deve retornar ao futebol argentino. O zagueiro tem negociação em andamento para defender o Talleres-ARG até o fim deste ano, com opção de compra fixada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Cesar Luis Merlo e confirmada pelo Esportes O POVO.

O camisa 25 já estava na mira de algumas equipes do continente nas últimas semanas, inclusive do Vélez Sarsfield, atual campeão argentino, mas recusou. Nos últimos jogos, Cardona ficou fora até do banco de reservas, o que fez o cenário mudar. A janela do país vizinho seguirá aberta até 12 de março.