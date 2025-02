Lucas Sasha valoriza assistência contra o Sport: "o importante é poder colaborar"

"Muito feliz por poder contribuir com o nosso segundo gol, que praticamente selou a nossa vitória, já nos minutos finais. Espero seguir ajudando o time de qualquer forma, seja com gol, assistência ou desarmes".

"Foi uma partida muito boa de toda a equipe. O time se comportou muito bem, com todos se entregando como sempre acontece. Sabíamos da importância dessa partida e do quanto seria bom conquistar a vitória".

"Graças a Deus, conseguimos desempenhar um bom papel dentro de campo e conquistar os três pontos, o que nos coloca na liderança do grupo", concluiu

O meio-campista de 34 anos que chegou ao Leão na metade da temporada de 2022, se notabiliza pela qualidade no desarme e pela recuperação de bola, obtendo 2,9 desarmes por jogo e 3,4 roubos de bola por partida, segundo o site Sofascore.

Em sua quarta temporada no Tricolor, o volante fez 103 partidas com a camisa do Fortaleza, marcou três gols, distribuiu três assistências, classificou duas vezes para a Copa Libertadores, venceu um Campeonato Cearense e uma Copa do Nordeste.