Fortaleza vence Santos, confirma grande reação no returno e está na Libertadores

Tricolor do Pici conquistou a classificação depois de contar com tropeço do concorrente América-MG, que empatou com o Atlético-GO

O Fortaleza estará na Libertadores em 2023. O Tricolor do Pici venceu o Santos por 2 a 0, neste domingo, 13, na Vila Belmiro, em jogo válido pela última rodada da Série A. Os gols foram marcados por Thiago Galhardo e Moisés. Com o resultado, o Leão se garantiu na fase preliminar da competição internacional.

A equipe conquistou a classificação depois de contar com tropeço do concorrente América-MG, que empatou com o Atlético-GO. Com o triunfo, o Leão encerrou o torneio na 8ª colocação na tabela do Brasileirão com 55 pontos.

O jogo

O Fortaleza entrou em campo precisando da vitória para continuar sonhando com a vaga na Libertadores e começou ocupando o campo adversário. Nos primeiros minutos, a partida mostrou-se bastante truncada com as duas equipes sem conseguir avançar para o último terço do campo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira chance de perigo partiu do Tricolor do Pici. Aos sete minutos, em cobrança de escanteio, Zé Welison mandou na área e, após toque de Brítez, Galhardo ficou com a bola, mas não conseguiu chutar. Depois do fim da jogada, o árbitro apontou impedimento. Na sequência foi a vez do Santos chegar ao ataque. Nathan cruzou para desvio da defesa tricolor. Carabajal cobrou na primeira trave, Camacho cabeceou e mais um tiro de canto foi assinalado para o Peixe. Carabajal cruzou no meio da área e Titi afastou.

Depois disso, o time cearense chegou outra vez em chute de primeira de Hércules, que passou à direita da meta paulista. Alternando as jogadas de perigo, o Peixe quase abriu o marcador em chute de Marcos Leonardo, que raspou a trave. No lance seguinte, Hércules cruzou na cabeça de Galhardo, que se esticou, mas não acertou a direção.

Na sequência, o Santos buscou assumir o controle das ações do duelo, entretanto foi o Leão que chegou ao ataque com Galhardo. Ainda se alternando nos lances ofensivos, foi a vez de Maicon cabecear por cima do gol de Fernando Miguel.

Após os 30 minutos de jogo, o Fortaleza assumiu o controle das ações em troca de passes no campo de ataque. Buscando o gol, Pedro Rocha levou a melhor para cima de Maicon e bateu, obrigando boa defesa de João Paulo. No rebote, Romarinho chutou de primeira, porém a bola desviou na zaga e saiu em escanteio. Na cobrança, o próprio camisa 33 do Peixe afastou.

Após uma etapa inicial equilibrada, o segundo tempo começou disputado com as duas equipes pressionando. Depois dos minutos iniciais com chances para os dois lados, foi o Santos quem assumiu o controle do jogo e chegou ao ataque com ngelo e Camacho.

Após os 30 minutos de jogo, o Fortaleza assumiu o controle das ações em troca de passes no campo de ataque. Buscando o gol, Pedro Rocha levou a melhor para cima de Maicon e bateu, obrigando boa defesa de João Paulo. No rebote, Romarinho chutou de primeira, porém a bola desviou na zaga e saiu em escanteio. Na cobrança, o próprio camisa 33 do Peixe afastou.

Depois de uma etapa inicial equilibrada, o segundo tempo começou disputado com as duas equipes pressionando. Depois dos minutos iniciais com chances para os dois lados, foi o Santos quem assumiu o controle do jogo e chegou ao ataque com Ângelo e Camacho.

Em busca de equilibrar o duelo, o Fortaleza voltou a avançar para o último terço adversário e aos 20 minutos o Fortaleza abriu o marcador. Em jogada ensaiada, a bola vai sob medida para Galhardo marcar. Após revisão do VAR por suposto impedimento, o tento foi confirmado para comemoração dos tricolores.

Em busca do empate, Carabajal recebeu na área e caiu. O jogador pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Os santistas continuaram pressionando e conseguiram ameaçar. ngelo achou Marcos Leonardo, que encontrou Carabajal. O meia chutou de primeira no meio do gol, facilitando a defesa de Fernando Miguel. Na sequência, o Peixe chegou outra vez. Nathan cruzou na segunda trave e de novo o camisa 5, nas costas da zaga do Leão, testou com perigo, acertando a trave.

Sem oferecer grande perigo à meta tricolor, foi o Fortaleza quem achou espaços na defesa santista para ampliar o placar. Após chutão, a bola ficou com Romero na entrada da área. O centroavante viu a passagem de Moisés, que havia entrado na vaga de Romarinho, e deu o passe nas costas da zaga, para o camisa 21 marcar.



Depois do tento, o Tricolor do Pici seguiu pressionando e quase marcou o terceiro. Lucas Sasha recebeu em profundidade, saiu na cara de João Paulo e acertou a trave, porém, o árbitro apontou impedimento no lance. O Leão ainda chegou em jogada de Romero, que recebeu belo lançamento, entrou na área, driblou Maicon, mas parou em João Paulo. Com domínio nos minutos finais, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda venceu o Santos e contou com um tropeço do América-MG para garantir a classificação para a Libertadores.

Tags