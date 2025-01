Lucas Sasha atinge a marca de 100 jogos pelo Fortaleza

Volante Lucas Sasha no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Carreira no Leão Em sua história no Tricolor, o volante de 34 anos foi fundamental em diversos momentos do clube, como a arrancada histórica no Brasileirão de 2022, em sua primeira temporada pelo Fortaleza. Sasha foi essencial na campanha que levou o Leão à 8ª colocação na tabela ao final do Brasileirão Série A 2022, conquistando uma vaga na Pré-Libertadores 2023.