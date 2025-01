David Luiz será apresentado à torcida do Fortaleza antes do jogo contra Moto Club

Zagueiro David Luiz será apresentado à torcida tricolor no PV / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Recepcionado com festa no aeroporto, na madrugada da última terça-feira, 21, o zagueiro David Luiz terá o primeiro contato com a torcida do Fortaleza no estádio, mas ainda sem jogar: nesta quinta-feira, 23, antes do jogo contra o Moto Club-MA, o camisa 23 será apresentado aos tricolores no PV. O duelo, válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste, vai começar às 19 horas. Antes da bola rolar, o novo reforço do Tricolor vai subir ao gramado para cumprimentar os torcedores nas arquibancadas.