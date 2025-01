David Luiz no Fortaleza: clube prevê aumento de sócios, vendas e redes sociais

Zagueiro David Luiz no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O anúncio da contratação de David Luiz pelo Fortaleza, que ganhou repercussão internacional e mobilizou dezenas de torcedores na madrugada para recepcionar o jogador, deve gerar outros impactos extracampo para o clube e garantir retorno financeiro. A chegada de zagueiro de 37 anos deve contribuir para o aumento do número de sócios-torcedores, venda de produtos e engajamento nas redes sociais, projeta o Tricolor. Atualmente, de acordo com o site oficial do programa, o Leão tem 40.574 associados. A meta, até junho, é chegar aos 50 mil. No embalo da contratação do defensor, o clube disponibilizou um cupom de 15% de desconto com o nome de David Luiz para novos sócios.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Fortaleza prepara ações de marketing e venda de produtos licenciados a partir da próxima quinta-feira, 23, no jogo contra o Moto Club-MA, às 19 horas, no PV, pela Copa do Nordeste, e também depois da apresentação oficial jogador, que deverá ser na sexta, 24. O time do Pici vai comercializar camisas, numeração personalizada, copos e outros itens, em parceria com a Volt Sports.